Borse europee positive, giù il FTSE MIB con stacco cedole utility

(Teleborsa) -. Fa, appesantito dal calo delle utility e dall'effetto tecnico dellodi. L'attenzione degli investitori è rivolta questa settimana all'avvio della stagione delle trimestrali, con gruppi del lusso e tecnologici che riportano per primi, e alla riunione della Banca centrale europea (BCE), che giovedì potrebbe fornire nuove indicazioni in merito alla tempistica del processo di riduzione dei tassi di interesse.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve calo dell', che scende a 2.023,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,79%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +157 punti base, con ilche si posiziona al 3,82%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,77%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,56%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.182 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 32.299 punti, sui livelli della vigilia. Sale il(+1,22%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,97%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 22/01/2024 è stato pari a 2,13 miliardi di euro, dai 2,18 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,58%. Buona performance per, che cresce del 2,30%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,13%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,91%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,22%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,18%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,19%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+8,28%),(+6,01%),(+4,05%) e(+3,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,90%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,47%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.