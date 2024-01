FILA, assemblea approva dividendo straordinario da 0,58 euro

FILA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, hapari a 0,58 euro per ciascuna azione (ordinarie e speciali) che risulterà in circolazione alla data di stacco della cedola. Considerate le 51.058.297 azioni F.I.L.A. in circolazione alla data odierna, al netto delle 330.766 azioni proprie, l'importo complessivo massimo del dividendo sarà pari a 29.421.967,98 euro.Il dividendo sarà messo inil 31 gennaio 2024, con data didella cedola il 29 gennaio 2024 eil 30 gennaio 2024."Ilha portato a un incasso netto di circa 69 milioni di euro derivante dalla vendita di parte della nostra quota, pur rimanendo l'azionista singolo più rilevante con il 30,6% del capitale sociale, il cui valore di mercato oggi è di circa 300 milioni di euro - ha commentato il- I proventi derivanti dell'operazione in India e la generazione di cassa prevista per il 2023, attesa sopra i 50 milioni di euro, permetteranno a FILA di ridurre ulteriormente il rapporto di leva intorno a 2X, con una conseguente significativa riduzione degli oneri finanziari, a partire dal 2024, a supporto dei nostri obiettivi futuri"."Il focus del gruppo è sempre stato incentrato sulla generazione di cassa - ha aggiunto - Negli ultimi tre anni, infatti, il "free cash flow to equity" è stato di oltre 150 milioni di euro, compresi investimenti in capex a supporto della crescita, principalmente in India, di circa 60 milioni di euro oltre a una distribuzione di dividendi costante e coerente di circa 27,5 milioni di euro. Riteniamo infine che la distribuzione di un dividendo straordinario, a valle del successo dell'operazione indiana, sia un, pur mantenendo per il 2024 il focus sull'ulteriore riduzione del rapporto di leva".