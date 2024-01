Fincantieri costruirà altre due navi per consorzio Windward Offshore

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha comunicato che il, che erano contenute nel contratto siglato con Vard a ottobre 2023, per la progettazione e la costruzione di(CSOV) ibridi.Nell'ambito della commessa,alla controllata norvegese del Gruppo. Le prime due CSOV ibride saranno consegnate nel terzo trimestre del 2025 e nel primo trimestre del 2026, mentre le altre due navi per Windward Offshore sono previste in consegna nel secondo e terzo trimestre del 2026.Windward Offshore è una società guidata dal gruppo, il ramo dedicato ai servizi di eolico offshore della Asian Spirit Steamship Company. I partner di Windward Offshore mirano a creare un solido portafoglio di navi di servizio per l'eolico offshore, concentrandosi inizialmente sulle Commissioning Service Operation Vessels (CSOV).