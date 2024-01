Positivi i listini europei. In settimana le banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza. L'attenzione degli investitori resta catalizzata sulle banche centrali: in settimana sono previste le riunioni di, giovedì 25 gennaio, mentre già domani si conclude la due giorni dellaSul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 73,7 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,45%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,30% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 32.298 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,69%, che cavalca l'entusiasmo sull'industria dei pagamenti dopo il deal annunciato stamattina con Credit Agricole salita al 7% di Worldline Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,29%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,88%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,76%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,85%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,10%.Tentenna, che cede lo 0,86%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Tra i(+4,08%),(+4,03%),(+3,22%) e(+2,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,35%.