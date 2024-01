Positivo il Mercato americano, S&P-500 su nuovi massimi

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo i nuovi record storici segnati la scorsa settimana grazie alla spinta dei titoli legati al settore dei semiconduttori e dei titoli megacap. Ilsta mettendo a segno un +0,31%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.853 punti. In moderato rialzo il(+0,22%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,14%).Questa settimana l'attenzione degli investitori è rivolta soprattutto al. Sono attesi i risultati societari di:Sullo sfondo rimangono le discussioni sulla possibilità che lapossa tagliare presto i tassi di interesse. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 44% per un taglio di almeno 25 punti base a, in deciso calo rispetto all'80% di una settimana fa. Intanto, martedì arriva la decisione della Banca del Giappone e giovedì quella della Banca Centrale Europea.Sul, oggi l'unico dato rilevante è stato quello del leading indicator per il mese di dicembre, che si è attestato a quota 103,1 punti, in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente (quando il calo era stato dello 0,5%) ed al di sopra del -0,3% atteso dagli analisti.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,63%),(+0,49%) e(+0,48%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,69%) e(-0,43%).Al top tra i(+1,64%),(+1,34%),(+1,17%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,44%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra i(+3,95%),(+3,68%),(+3,61%) e(+3,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,95%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,30%.