easyJet, al via quattro nuovi collegamenti per la stagione estiva

(Teleborsa) -, compagnia low-cost britannica, ha annunciato uncon l'avvio dioperativi a partire dalla prossima stagione estiva: due rotte ineditee due nuove rotteL'aeroporto di Stia, affacciato sulla costa nord-orientale dell’isola, debutta nel network della compagnia, rafforzando l’offerta di easyJet verso l’isola di Creta, che, per la prima volta in assoluto, vedrà decollare e atterrare voli internazionali della compagnia su tutti e tre i suoi aeroporti (La Canea, Heraklion e Sitia).Stia potrà essere raggiunto con(lunedì e venerdì) e dal econ(sabato).L'altra novità riguarda i, la suggestiva isola spagnola immersa nell'Oceano Atlantico, dove natura incontaminata, relax e intrattenimento si fondono in un’unione davvero esplosiva., questa destinazione, già collegata con l’Aeroporto Internazionale di Napoli dallo scorso anno, potrà essere raggiunta(domenica).Buone notizie anche per chi vuole approfittare dell’estate per visitare in tranquillità le grandi città europee., infatti, partirà un, operativo per i passeggeri pugliesi fino a(lunedì, mercoledì e venerdì).