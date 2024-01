Gismondi 1754, ricavi stabili a 14 milioni di euro nel 2023

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon un fatturato gestionale consolidato totale pari a 3.756.865 euro, in flessione del 15% rispetto al quarto trimestre 2022.Il calo di 637.733 euro è imputabile principalmente ad unadel quarto trimestre e a undel quarto trimestre che hanno invece ben performato nei trimestri precedenti. Le vendite Wholesale Europa su base annua hanno mostrato una crescita del 29%, passando da 3.064.649 euro a 3.953.497 euro. Nel mercato Wholesale statunitense, le vendite sono aumentate da 1.827.495 euro a 2.159.054 euro, registrando un incremento del 18%. Un segnale positivo viene dal franchising di Doha, inaugurato il 21 dicembre 2023, che ha registrato vendite pari a 463.714 euro.I risultati del quarto trimestre in aggiunta a quelli del terzo trimestre controbilanciano le buone performance dei primi due portando, per l', ricavi complessivi pari a 14.031.471 euro, mantenendoil risultato rispetto all'anno precedente, 14.031.687 euro. Analizzando i ricavi per aree geografiche cresce il fatturato dell'area USA, che, al 31 dicembre 2023, rappresenta il 40% dei ricavi, rispetto al 24% dello stesso periodo 2022, mentre non si rilevano considerevoli variazioni riguardo l'incidenza degli altri paesi."Il 2023 conferma sostanzialmente l'ottimo risultato dell'anno precedente in un difficile scenario generale - ha commentato il- La situazione geopolitica già instabile, si è aggravata col conflitto Hamas-Israele, ed i recenti sviluppi nel Mar Rosso. Abbiamo inoltre assistito ad un contrappeso di quello che molti analisti hanno chiamato Revenge Shopping, ovvero l'ottimismo che ha portato a una entusiasmante corsa agli acquisti nel dopo Pandemia. Seppur non abbiamo ripetuto l'incremento di fatturato degli ultimi anni, considero il 2023 come".