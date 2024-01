Antares Vision, upgrade di Equita a Buy con taglio target price

Equita

Antares Vision

Prysmian

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 4,7 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, migliorando lasul titolo a "" da Hold", dopo che le azioni hanno perso il 70% del loro valore negli ultimi 6 mesi.Dopo il(inflazione dei costi), Antares Vision ha datonegli scorsi mesi: agli obiettivi EBITDA/PFN per il 2023 sono stati tagliati in modo significativo a causa di processi di installazione inefficienti, aumenti di prezzo insufficienti, rallentamento nei business più ciclici e ritardi nella riscossione dei crediti; a metàha annunciato di aver avviato una revisione contabile sulla sua controllata americana Rfxcel.In questo contesto, i(Emidio Zorzella e Massimo Bonardi) hannocon: il lancio di diverse iniziative per rinnovare affidabilità/redditività/FCF (es. blocco delle assunzioni, standardizzazione dei prodotti, revisione dei profili di credito/politiche commerciali, etc.); la nomina di un nuovo CEO (Gianluca Mazzantini) con una vasta esperienza inIl broker ha quindiper il 2023-24-25 (ad esempio 2024-25 Adj. EBITDA -35%/-24%) tenendo conto di un approccio molto prudente sui contratti L5 di RFxcel (non lontano dall'azzeramento) e ipotesi più prudenti sul business delle attrezzature (sia nel segmento Life Science che in quello dei beni di largo consumo). Vede Antares Vision tornare a consegnare circa/più di 40 milioni di euro di Adj. EBITDA nel 2025 (livelli sperimentati nel 2021-22).Nella nota, dal titolo eloquente "", gli analisti affermano che la(EV/Sales 2023E=c1x o EV/Adj. EBITDA 2025E=c5x o EV=ca. €230mn)dato che: vedono potenziali benefici dalle numerose iniziative per migliorare le operazioni/controllo dei costi/FCF; buona parte del business è ricorrente (oltre il 35% delle vendite 2024) e con margini elevati (oltre l'80% il primo margine); i mercati finali non sono ciclici per loro natura (scienze della vita e F&B); l'azienda non ha problemi tecnologici con un ampio portafoglio di prodotti (T&T, ispezione, software, etc.).