Commissione raccoglie 8 miliardi in 1° emissione EU-Bond dell'anno

(Teleborsa) - Lache emette obbligazioni UE per conto dell'UE, hanella sua prima operazione sindacata per il 2024. L'operazione in doppia tranche ha raccolto 3 miliardi di euro attraverso un'obbligazione a 7 anni con scadenza il 4 dicembre 2030 e 5 miliardi di euro tramite un bond trentennale con scadenza 4 marzo 2053.Ladegli investitori per l'operazione è stata "" - si legge in una nota della Commissione - con offerte per un totale di 81 miliardi di euro sull'obbligazione a 7 anni e 99 miliardi di euro sull'obbligazione a 30 anni. Ciò equivale a tassi di sottoscrizione in eccesso di circa 27 volte e 20 volte, rispettivamente.Nel 2024 la Commissione continuerà a eseguire le sue operazioni di finanziamento utilizzando il suo. Secondo questo approccio, il finanziamento per diversi programmi di prestito viene finanziato attraverso l'emissione di EU-Bonds single branded anziché obbligazioni etichettate separatamente per i singoli programmi.La Commissione ha ora emesso circa 13 miliardi di euro del suo"Questo livello di domanda segnala il continuo sostegno degli investitori alla strategia di finanziamento dell'UE in un contesto di mercato stabile e favorevole", ha commentato