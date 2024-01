USA 2024, Trump vince le primarie anche nel New Hampshire

(Teleborsa) - Record storico per. L'ex presidente Usa ha vinto, con oltre il 50%, lediventando il primo candidato repubblicano in oltre quarant'anni ad aver conquistato i primi due Stati,"Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". Con il risultato ottenuto Trump è certo di essersi assicurato un biglietto per la corsa verso il bis alla Casa Bianca ma il distacco dalla sua unica rivale rimasta,è inferiore al circa 20% dei sondaggi della vigilia, anche se ancora a due cifre: 54,6% a 43,6%, con l'82% delle schede scrutinate. E Haley non molla. "Il New Hampshire è il primo stato della nazione a tenere le primarie, non l'ultimo. Questa corsa è lungi dall'essere finita, ci sono ancora decine di stati e il prossimo è la mia amata South Carolina" ha detto l'Eppure anche nel Palmetto State di cui è stata due volte governatrice e dove si vota tra un mese è in forte svantaggio sul tycoon, di circa 30 punti: se dovesse perdere nel suo "home state" la sua corsa rischierebbe di finire veramente.Sul fronte demha vinto le primarie in modo schiacciante anche se il suo nome non era nella scheda, dopo la decisione del comitato nazionale del partito di cambiare il calendario scegliendo come prima tappa il South Carolina. Ma ladietro le quinte per farlo votare e vincere lo stesso ha funzionato, anche se il suo sfidante, il deputato Dean Phillips, ha incassato circa un quinto dei voti."Ora è chiaro che Donald Trump sarà il candidato repubblicano. E il mio messaggio al Paese è che la posta in gioco non potrebbe essere più alta. La nostra democrazia. Le nostre libertà personali: dal diritto di scelta al diritto di voto", ha commentatoin vista della probabile nuova sfida con Trump nelle elezioni presidenziali di novembre.