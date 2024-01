Borse europee in rosso. Oggi BCE e PIL USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Hera

Iveco

Brunello Cucinelli

STMicroelectronics

Snam

BPER

Banco BPM

Tod's

Brembo

Cembre

Buzzi Unicem

Juventus

Seco

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - I mercati europei tagliano il traguardo di metà con segnali di debolezza, nel giorno in cui la BCE renderà nota la sua decisione sui tassi di interesse. Scontata la conferma al 4,5% mentre l'attenzione di sposta alle 14:45 quando in conferenza stampafarà capire le intenzioni del board riguardo alla sua politica monetaria, nel 2024. Focus anche sulla prima lettura del, del quarto trimestre, che potrebbe dare nuove indicazioni allaper decidere sui tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.015,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,05 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +160 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,93%.piccola perdita per, che scambia con un -0,44%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%, e tentenna, che cede lo 0,49%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,04%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 32.183 punti, ritracciando dello 0,93%.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,62%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,88%.Composta, che cresce di un modesto +0,71%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,77%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%.del FTSE MidCap,(+5,97%),(+3,11%),(+2,59%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,05%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,38%.