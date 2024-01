Italiani distanti dalla finanza sostenibile: è l’effetto gratta e vinci

(Teleborsa) - Il 40% degli italiani che si avvicina allaabbandona la sua scelta (o la rimanda) perché attratto —seppure con maggiori rischi— dalla possibilità di produrre più benefici economici nel breve termine. A metterlo in evidenza è undi, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, che ha voluto indagare sulle motivazioni e le barriere dei membri della comunity che ancora non sono “passati all’azione”."È la cultura del “gratta e vinci” in cui si spera che con poco impegno sia possibile ottenere il massimo guadagno. Ma così i risparmi finiscono spesso in iniziative molto rischiose, trasformandosi in una perdita ed in un mancato contributo al progresso economico e sociale del Paese", sottolinea, CSO e co-fondatore di Ener2Crowd.Eppure oggi iofferti dalle opportunità green (ESG) di Ener2Crowd permettono di ottenere rendimenti che battono le medie del mercato azionario e performano come i migliori prodotti tradizionali, con un 7,8% di rendimento lordo medio a cui si devono aggiungere le premialità (fino all’1,5%) che la piattaforma eroga ai suoi investitori.Il sondaggio è stato realizzato su un campione di mille persone di entrambi i sessi con unattivo ma senza ancora alcuna operazione effettuata (di cui il 56% di soggetti “adulti” di 35 anni ed oltre ed il 44% di soggetti “giovani” under-35) risultandone che il tema della sostenibilità riscontra un maggiore interesse da parte degli adulti (50%) piuttosto che tra i giovani (40%)."I dati raccolti hanno messo in evidenza che —per entrambi i gruppi— l’interesse per i temi della sostenibilità (45%) è il principale driver dell’avvicinamento a soluzioni di investimento green, seguito dalla curiosità di conoscere nuovi strumenti (23%), dalla voglia di fare la differenza (11%) e dall’essere stati consigliati da amici o conoscenti che già hanno fatto questa esperienza (10%)" sintetizzaSnocciolando ancora i dati, il 23% del campione intervistato da Ener2Crowd.com dichiara poi di non avere ancora trovato l’opportunità in grado di soddisfare il loro appetito di investimento per via dei tassi troppo bassi e della durata troppo lunga (2 o 3 anni). Il 17% lamenta poi la mancanza di disponibilità di, l’11% dichiara di aver bisogno di conoscere meglio loe poi ancora il 9% è scontento della tassazione complessa e penalizzante.