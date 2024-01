Moderate perdite alla Borsa di Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione., dopo che laha confermato il livello die tassi e ribadito cheSi muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,30%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,33%. L'è sostanzialmente stabile su 2.015,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,79%.Invariato lo, che si posiziona a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,81%.è stabile, riportando un moderato +0,1%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%, e poco mosso, che mostra un +0,11%.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.158 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,48%, chiudendo a 32.331 punti.In denaro il(+0,81%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,57%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,66%).Buona performance per, che cresce dell'1,66%.avanza dell'1,02%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,89%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,48%.Vendite su, che registra un ribasso dell'2,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,72%),(+3,39%),(+3,37%) e(+2,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,47%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,24%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,85%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,04%.Tra i dati09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -7,6%)10:00: Indice IFO (atteso 86,7 punti; preced. 86,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 189K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,1%; preced. 5,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%).