Snam, 1,2 miliardi di investimenti su transizione energetica. Focus su biometano e CCS

(Teleborsa) - Il nuovo piano 2023-2027 di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, prevede(al netto dei finanziamenti pubblici pari a circa 900 milioni), con un incremento del 15% rispetto al piano 2022-2026.Scendendo nei dettagli, allo sviluppo sostenibile dellesono destinati 10,3 miliardi di euro, in particolare: 7,4 miliardi di euro dedicati al(rispetto ai 6,3 miliardi del precedente piano), compresi gli investimenti relativi al potenziamento della Dorsale Adriatica, la sostituzione di circa 900 km di rete, la costruzione di stazioni di compressione dual fuel, le opere di collegamento con le FSRU e gli impianti di biometano; 1,4 miliardi di euro (rispetto a 1,3 miliardi del precedente piano) per; 1,5 miliardi di euro (rispetto a 1,4 miliardi del precedente piano) destinati al, con un aumento riconducibile alla messa in esercizio della FSRU di Ravenna, al ricollocamento della FSRU di Piombino, ai relativi investimenti infrastrutturali e alla realizzazione delle infrastrutture small-scale (Panigaglia e Pignataro) nel Nord e nel Sud Italia.Gli investimenti nei business dellaammontano a 1,2 miliardi di euro. In particolare, per ilsono previsti 400 milioni di euro: attraverso la controllata Bioenerys, circa 400 milioni di investimenti sono dedicati alla messa in esercizio di impianti per raggiungere una capacità complessiva di 80 MW e una produzione attesa pari a circa 135 milioni di metri cubi l'anno entro il 2027. In questo segmento di business, il gruppo svolge un duplice ruolo: da un lato, facilita le interconnessioni degli impianti alla rete e, dall'altro, sviluppa e realizza impianti con un focus che va dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani a quello, sempre più strategico, delle materie prime agricole. Alla fine del 2023, il gruppo già vanta una solida piattaforma di 40 impianti in esercizio con circa 41 MW di capacità di biometano e biogas, rafforzando il proprio ruolo di operatore di primo piano su scala industriale.Sempre nell'ambito della transizione energetica, 350 milioni di euro sono destinati alla. Allo sviluppo dell'infrastruttura per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 si destinano circa 350 milioni di euro di investimenti nell'arco di piano, in forza del ruolo di Snam quale operatore leader in Europa nel trasporto e nello stoccaggio di molecole. A dicembre 2022 Snam ha sottoscritto un accordo conper lanciare il primo progetto di CCS in Italia che nella sua fase 1, al via nei prossimi mesi, prevede la cattura della CO2 dell'impianto Eni di Casalborsetti (Ravenna) e l'iniezione in un giacimento esaurito nel mare Adriatico. Anche grazie allo sviluppo della fase 2, aperta ai soggetti industriali emettitori, il progetto Ravenna CCS è destinato a diventare il più importante nell'area del Mediterraneo, forte di giacimenti con una capacità totale di 500 milioni di tonnellate. Incluso nella più recente lista PCI (projects of common interest) pubblicata dalla Commissione Europea, Ravenna CCS consentirà di decarbonizzare entro il 2030 una porzione significativa delle industrie hard to abate in Italia.Per l'(sempre nel capitolo transizione energetica) sono previsti 100 milioni di euro, di cui 20 per la fase di ingegneria del SoutH2 Corridor. Attraverso questo progetto, anch'esso incluso nella lista PCI pubblicata dalla Commissione Europea, Snam agirà come enabler dello sviluppo di un mercato dell'idrogeno a livello continentale, in partnership con altri TSO europei (TAG, GCA e bayernets). Il progetto prevede la realizzazione di una dorsale dell'idrogeno, lunga 3.300 km e in larga parte riadattata, che collegherà il Nord Africa, l'Italia, l'Austria e la Germania per fornire idrogeno rinnovabile ai cluster di domanda italiani ed europei ad un prezzo competitivo. Snam, inoltre, è coinvolta attivamente nella realizzazione di iniziative come le Hydrogen Valleys a Modena e in Puglia, le stazioni di rifornimento di idrogeno e la Gigafactory con, che contribuiranno nel prossimo futuro a rendere il sistema energetico nazionale pronto all'utilizzo dell'idrogeno.Infine, per l'e la generazione distribuita - dove Snam opera attraverso Renovit - sono previsti 300 milioni di euro. In questo ambito Snam ha sviluppato una solida base di energy performance contract e progetti di riqualificazione energetica di imprese, condomìni residenziali e pubblica amministrazione. Nell'arco di piano, prevede di sviluppare ulteriormente il portafoglio verso clienti del settore pubblico e industriale, facendo leva sulle distintive competenze tecniche per passare da circa 2 miliardi di euro di ammontare complessivo di contratti registrati al 2022 a circa 3 miliardi di euro entro il 2027, di cui più del 60% nel settore pubblico, con commesse di lungo periodo comprese tra 7 e 12 anni.