Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo secondari

IBM

Caterpillar

Dow

Walgreens Boots Alliance

Boeing

United Health

McDonald's

Constellation Energy

Comcast Corporation

Walgreens Boots Alliance

Netflix

Tesla Motors

Paypal

ON Semiconductor

Marvell Technology

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,64%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.894 punti.Sulla parità il(+0,1%); leggermente positivo l'(+0,38%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,23%),(+1,84%) e(+1,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,05%.Al top tra i(+9,51%),(+3,50%),(+3,47%) e(+3,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,86 punti percentuali.Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%.(+4,22%),(+3,38%),(+3,33%) e(+3,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,67%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,5%; preced. 0%).