Poco mosse le Borse europee, in rosso Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.. A dicembre il commercio estero italiano extra-UE ha registrato un avanzo di 8,335 miliardi di euro rispetto al surplus di 4,007 miliardi di un anno prima.Per quanto riguarda la, il vicepresidente della banca centrale europeaha detto che la BCE taglierà i tassi prima o poi, vista la recente e incoraggiante evoluzione dell'inflazione nella zona euro, mentre il governatore della banca centrale slovaccaha affermato che la prossima mossa di Francoforte sarà un taglio dei tassi ed è più probabile che avvenga a giugno che ad aprile, poiché l'inflazione sta andando nella giusta direzione ma sono necessari altri dati per una valutazione.Lieve calo dell', che scende a quota 1,08. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,43%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,47%, scendendo fino a 76,86 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +153 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,74%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,09%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.234 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 32.402 punti. In lieve ribasso il(-0,42%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,66%).Ildel 29/01/2024 degliin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,32 miliardi di euro, con una variazione del 2,96%, rispetto ai precedenti 2,39 miliardi.di Milano, troviamo(+1,50%),(+1,11%),(+0,86%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,33%.scende del 2,55%. Calo deciso per, che segna un -2,52%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,47%.Tra i(+10,14%),(+1,99%),(+1,89%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,26%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,35%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,27%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,20%.