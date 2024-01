SoFi Technologies passa in utile nel 4° trimestre

SoFi Technologies

(Teleborsa) -, società di finanza personale digitale, ha registratodel quarto trimestre e dell'intero anno 2023 pari rispettivamente a 615,4 milioni di dollari e 2,1 miliardi di dollari, aumentati ciascuno del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 2 centesimi nel trimestre (contro una perdita di 5 centesimi un anno prima) e negativo per 0,10 dollari nell'intero anno (vs -0,40 dollari nel 2022). Idurante il trimestre sono aumentati del 19% a 18,60 miliardi di dollari."Abbiamo conseguito un altro trimestre di risultati finanziari record e generato il nostropari a 594 milioni di dollari - ha detto il- Abbiamo registrato l'aggiunta di nuovi membri di quasi 585.000 e una crescita del 44% per un totale di membri di fine periodo di oltre 7,5 milioni, con l'aggiunta di nuovi prodotti di quasi 695.000 e una crescita del 41% fino a oltre 11 milioni di prodotti totali alla fine del periodo. I ricavi record a livello aziendale sono stati guidati dai, con un contributo record del 40% dei ricavi netti rettificati generati dai nostri segmenti non di prestito (segmenti Piattaforma tecnologica e Servizi finanziari)".