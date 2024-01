Take Off, nel 2023 ricavi a 29,9 milioni di euro

Take Off

(Teleborsa) -, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, chiude il 2023 concaratteristici che si attestano a 29,9 milioni di euro, sostanzialmente(29,8 milioni di euro) grazie al contributo della capogruppo Take Off i cui ricavi sono cresciuti del +3,9% a 24,6 milioni di euro (23,7 milioni di euro nel 2022), compensando il calo della controllata Over (5,3 milioni di euro, -13,1% rispetto a 6,1 milioni di euro nel 2022).del Gruppo che è pari a 19,62 euro (18,42 euro nel 2022). Nello specifico, per Take Off si attesta a 28,36 euro (27,22 euro nel 2022), mentre per Over passa da 8,18 euro nel 2022 a 8,08 euro nel 2023.Relativamente al2023, i Ricavi caratteristici si attestano a 7,8 milioni di euro, -24% rispetto a 10,3 milioni di euro nel quarto trimestre 2022 (Take Off S.p.A. 6,4 milioni di euro, -21,4% e Over S.p.A. 1,3 milioni di euro, -34,7%). Il prezzo medio di vendita del Gruppo è pari a 23,50 euro, rispetto a 26,33 euro nel quarto trimestre 2022 (Take Off S.p.A.36,76 euro rispetto a 38,32 euro nel quarto trimestre 2022, Over S.p.A. 8,48 euro rispetto a 11,56 euro nel quarto trimestre 2022).La tenuta dei Ricavi, il trend del prezzo medio di vendita del Gruppo e le azioni di ottimizzazione dei costi hanno consentito di preservare, superando considerevolmente le aspettative iniziali comunicate al mercato in data 16 ottobre 2023, che indicavano un EBITDA margin inferiore al 9%.: “I risultati registrati nel 2023 evidenziano la, in grado di agire in un contesto di mercato globale molto mutevole e complesso, fortemente condizionato anche dall’inflazione. Questo risultato positivo riflette il nostro impegno costante nell'efficienza operativa e nella gestione finanziaria, e siamo fiduciosi che contribuirà al successo continuo della nostra organizzazione nel prossimo futuro".