Alfonsino, fatturato 2023 a 4,3 milioni. Iodice: "Accelerata ottimizzazione business"

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan ed operante nel settore del "Order & Delivery", annuncia alcuni dei dati preliminari relativi all’esercizio 2023, che chiude con un, in diminuzione del 7% rispetto al fatturato consuntivato nel 2022 (pari circa €4,6 milioni).Il, pari a circa, registra un decremento del 12,5% rispetto all’esercizio precedente (pari a circa 541 mila), parzialmente controbilanciato dallada 22,97 euro ae dall'da 8,53 uro a. Positivi anche i dati su corrispettivo medio spedizione – pari a 2,86 euro – in aumento del 6% e i ricavi dalle prestazioni e servizi pari a circa 178mila euro, in aumento del 16% in confronto alla gestione 2022 (pari a circa 153mila)."Accogliamo questi primi dati preliminari con grande fiducia e soddisfazione", commenta, CEO di Alfonsino, spiegando "il principale obiettivo dell’esercizio appena conclusosi è stato quello di accelerare i processi di ottimizzazione del business per raggiungere nel minor tempo possibile la piena sostenibilità finanziaria. L’introduzione della piattaforma Rushers durante l’ultimo trimestre del 2023 e la sua progressiva integrazione all’interno del modello di business Alfonsino hanno prodotto, a oggi, ottimi risultati, segnando una svolta decisiva sui margini dell’attività"."La leggera flessione in termini di fatturato - sottolinea il manager - non deve essere ricondotta a fattori di competitività o di mercato, bensì alla scelta voluta e consapevole di modificare le fondamenta stesse della nostra infrastruttura, proprio nella prospettiva di raggiungere la marginalità nel breve termine. Questo efficientamento, unitamente alla ridistribuzione dei costi di spedizione e alla riduzione dei costi operativi, ci ha permesso di operare in maniera virtuosa su tutte le componenti che costituiscono la nostra catena di valore, posizionandoci al meglio per avvicinare significativamente gli obiettivi di EBITDA e flusso di cassa.”