B.F., integrazione di Consorzio Siena in Consorzi Agrari d'Italia

B.F.

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, la partecipata Consorzi Agrari d'Italia (CAI), gli altri soci attuali di CAI e e Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa hannoavente ad oggetto ilcostituito dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto dal Consorzio Siena), unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell'attività caratteristica, impianti e attrezzature, beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, ed una parte dell'indebitamento finanziario a liberazione di un aumento di capitale sociale allo stesso riservato; prevista anche la sottoscrizione da parte di BF di undi CAI, da pagarsi in denaro.Le parti hannoall'accordo e, quindi, a perfezionare l'operazione. In particolare il Consorzio Siena ha integralmente sottoscritto e liberato l'aumento di capitale di Consorzio Siena, deliberato dall'assemblea di CAI, per 21.418.000 euro, oltre a sovrapprezzo per 5.000.000 euro, mediante il conferimento del ramo d'azienda, che avrà efficacia a far data dall'1 marzo 2024. Del pari, BF ha sottoscritto l'aumento di capitale di BF, deliberato dall'assemblea di CAI, per 12.500.000 euro. La sottoscrizione in denaro da parte di BF è stata finanziata impiegando i proventi della valorizzazione della società partecipata Bonifiche Ferraresi. L'importo complessivo degli aumenti di capitale è pertanto pari a 33.918.000 euro, oltre a sovrapprezzo per 5.000.000 euro."L'integrazione di Consorzio Siena, cheoltre all'ampliamento del perimetro di mercato, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita esterna e interna di CAI, coerentemente con il piano industriale 2023-2027 del Gruppo BF", ha commentato l'