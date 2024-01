IWB, nel 2023 ricavi a 429,1 milioni

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -(IWB), leader nel settore del vino italiano, ha chiuso il 2023 con conpari a complessivi Euro 428,9 milioni (in linea con i corrispondenti ricavi 2022) e ricavi totali pari a Euro 429,1 milioni (rispetto a Euro 430,3 milioni pro-forma al31/12/2022).Il(vendita alle catene retail nazionali e internazionali) è cresciuto del 2,76% sul 2022 dimostrando la validità della strategia di sviluppo sui mercati internazionali, in particolare con prodotti premium a marchio proprio che supportano la crescita della marginalità del Gruppo. UK rimane il mercato principale con un incremento delle vendite di circa il 10%; significativa la crescita nelle vendite nei paesi “a maggiore potenziale” che crescono complessivamente di c. il 26%.Il(vendita diretta ai privati) prosegue il riposizionamento su volumi e valori pre-pandemia anche per effetto delle mutate attitudini di consumo.Ilconferma i volumi 2022, che avevano segnato una robusta crescita rispetto al 2021 e presenta una diminuzione a valore per effetto cambio sulle vendite nei mercati di riferimento (Stati Uniti e Canada).