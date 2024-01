Lamborghini, nel 2024 il lancio della prima versione ibrida del Suv Urus

(Teleborsa) -ha annunciato chee della seconda HPEV della gamma, che andrà a sostituire la Huracán. Il lancio del primo modello completamente elettrico, anticipato dalla concept car Lanzador, presentata alla Monterey Car Week lo scorso anno, è previsto per il 2028, seguito nel 2029 dal primo Super Suv completamente elettrico della Casa.Questo percorso porterà ad una2 rispetto al 2021, con l'obiettivo di arrivare ad una riduzione del 50% entro il 2025 e del 80% entro il 2030 per il parco circolante, si legge una nota che fornisce un aggiornamento sulla strategia "Direzione Cor Tauri", che prevede l'elettrificazione della gamma e la decarbonizzazione del sito produttivo."Direzione Cor Tauri rappresenta la nostra tabella di marcia verso l'elettrificazione della gamma Lamborghini e il percorso di decarbonizzazione, non solo del nostro sito di Sant'Agata Bolognese, ma di tutta la catena del valore - ha commentato il- Un approccio olistico alla nostra strategia globale di sostenibilità ambientale".