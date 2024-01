Borse europee deboli. Inflazione tedesca rallenta

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Hera

Terna

Banco BPM

Pirelli

ENI

Inwit

Moncler

Industrie De Nora

IREN

Seco

Saras

MutuiOnline

D'Amico

Salcef Group

Carel Industries

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milano che chiude in rialzo, trainata dai bancari. Giù Wall Street, mentre sale l'attesa per la Federal Reserve che stasera annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Dalla riunione odierna non sono attese variazioni, ma gli investitori sperano che la Banca centrale americana accenni a un taglio dei tassi a breve.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Lieve aumento dell', che sale a 2.050,6 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 75,71 dollari per barile, in netto calo del 2,71%.Balza in alto lo, posizionandosi a +161 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,74%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.918 punti.A Piazza Affari il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,82 miliardi di euro, in calo del 3,40%, rispetto ai 2,92 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,71 miliardi di azioni, rispetto ai 0,88 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,16%),(+1,81%),(+1,61%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,18%),(+2,90%),(+2,50%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,19%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,59%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,47%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,32%.