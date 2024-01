GSK migliora guidance a lungo termine. Vendite 2023 a 30,3 miliardi di sterline

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha registratonelpari a 30,3 miliardi di sterline (+5% e +14% ex COVID), con vendite di vaccini in aumento del 25% (+24% ex Covid). Le vendite di Shingrix sono state pari a 3,4 miliardi di sterline (+17%) e quelle di Arexvy pari a 1,2 miliardi di sterlineL'ha segnato una crescita del 12% (con ulteriore impatto positivo del +4% ex COVID) e l'un +16% (con ulteriore impatto positivo del +6% ex COVID). Ciò riflette le forti vendite post-COVID e i maggiori ricavi da royalties, in parte compensati da maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e dal lancio di nuovi prodotti."GSK ha ottenuto prestazioni eccellenti nel 2023, con chiari punti salienti quali l'eccezionale lancio di Arexvy e i continui progressi nella nostra pipeline - ha commentato la- Stiamo pianificando almeno 12 lanci importanti a partire dal 2025, con nuovi vaccini e medicinali specialistici per malattie infettive, HIV, malattie respiratorie e oncologia. Come risultato di questo progresso e slancio, prevediamo di realizzare un altro anno di significativa crescita delle vendite e degli utili nel 2024, e stiamo migliorando le nostre prospettive di crescita per il 2026 e il 2031".GSK prevede una crescita del fatturato nelcompresa tra il 5 e il 7%; una crescita operativa rettificata compresa tra il 7 e il 10%; una crescita dell'EPS rettificato compresa tra il 6 e il 9%. Dividendo aumentato di 16 pence dichiarato per il quarto trimestre del 2023; 58p esercizio 2023; 60p previsto per il 2024.La società ha anche aggiornato le: le prospettive 2021-2026 sono aumentate con un CAGR delle vendite superiore al +7% e un utile operativo rettificato superiore al +11% CAGR; le prospettive di vendita per il 2031 sono aumentate a oltre 38 miliardi di sterline; Margini operativi rettificati sostanzialmente stabili grazie alla perdita dell’esclusività del brevetto dolutegravir.