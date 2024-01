Novo Nordisk prevede crescita a due cifre nel 2024, annuncia nuovo buyback

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario e la più grande società europea per capitalizzazione di mercato, ha chiuso ilconaumentate del 31% in corone danesi e del 36% a tassi di cambio costanti (CER) a 232,3 miliardi di DKK (oltre 31 miliardi di euro). L'è aumentato del 37% in corone danesi e del 44% a tassi di cambio costanti (CER) a 102,6 miliardi di DKK (quasi 14 miliardi di euro).Le vendite nell'ambito dellasono aumentate del 38% in corone danesi a 215,1 miliardi di DKK (42% al CER), principalmente guidate dalla crescita delle vendite del diabete GLP-1 del 48% in corone danesi (52% al CER) e dalla cura dell'obesità in crescita del 147% in corone danesi a 41,6 miliardi di DKK (154% al CER). Le vendite di malattie rare sono diminuite del 16% misurate in corone danesi (15% al CER), riflettendo una riduzione della produzione manifatturiera.Per le, la crescita delle vendite dovrebbe essere del 18-26% al CER e la crescita dell'utile operativo dovrebbe essere del 21-29% al CER. Si prevede che la crescita delle vendite e dell'utile operativo riportata in corone danesi sarà inferiore rispettivamente di 1 e 2 punti percentuali rispetto al CER."Siamo molto soddisfatti delle ottime prestazioni nel 2023 che riflettono il fatto che più di 40 milioni di persone stanno ora beneficiando dei nostri trattamenti innovativi per il diabete e l'obesità - ha commentato, presidente e CEO - Continuiamo a faresulle nostre aspirazioni strategiche".All'assemblea generale annuale del 21 marzo 2024, il consiglio di amministrazione proporrà unfinale di 6,40 DKK per il 2023 per azione. Il dividendo totale previsto per il 2023 è di 9,40 DKK per azione, di cui 3,00 DKK sono stati pagati come acconto sul dividendo nell'agosto 2023. Il CdA ha deciso di avviare unfino a 20 miliardi di DKK.