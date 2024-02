Etsy, Elliott ha una partecipazione del 13%. Marc Steinberg nel board

Etsy

(Teleborsa) - Ildi, società statunitense che gestisce un e-commerce in cui gli iscritti possono vendere prodotti fatti a mano o oggetti vintage, ha, Partner di Elliott Investment Management, con effetto dal 5 febbraio 2024. Farà parte anche dell'audit committee del board.Secondo quanto riportato da CNBC, l'investitore attivista ha costruito unanel capitale della società, sia tramite azioni che opzioni. Questa posizione lo renderebbe il più grande investitore di Etsy."Etsy ha unanel panorama dell'e-commerce e un modello di business particolarmente attraente, supportato da una comunità distintiva e impegnata", ha affermato Marc Steinberg nella nota che annuancia il suo ingresso nel board."Siamoin Etsy e mi unisco al consiglio di amministrazione perché credo che ci sia un'opportunità per una significativa creazione di valore - ha aggiunto - Non vedo l'ora di lavorare con il consiglio e supportare Josh e il team mentre portano avanti iniziative per migliorare il cliente esperienza, accelerare la crescita dei profitti e dei profitti e generare valore a lungo termine".In seguito alla notizia, il, attestandosi a 73,55 dollari, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 75,68 e successiva a quota 79,61. Supporto a 71,75.