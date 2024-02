In calo Wall Street dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude in calo Wall Street, dopo le decisioni della Fed di lasciare invariato il costo del denaro e soprattutto di non prevedere un taglio dei tassi imminente. ilè in calo (-0,82%) e si attesta su 38.150 punti in chiusura, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,61%, scendendo fino a 4.846 punti.In netto peggioramento il(-1,94%); come pure, pessimo l'(-1,81%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,93%),(-2,11%) e(-1,90%).Tra i(+5,29%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,54%.scende del 2,31%.Tra i(+3,01%),(+1,73%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,50%.Scende, con un ribasso del 7,35%.Crolla, con una flessione del 5,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,38%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 34,82K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. 5,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 214K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,1%; preced. -1,2%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,3 punti; preced. 47,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 47,4 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%).