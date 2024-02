Lazard, perdita netta di 75 milioni di dollari nel 2023

Lazard

(Teleborsa) -, una delle società di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale più importanti al mondo, ha registrato undi 806 milioni di dollari e un fatturato operativo di 761 milioni di dollari nell'del 2023. L'è stato di 64 milioni di dollari o 0,65 dollari per azione, mentre l'utile netto rettificato è stato di 65 milioni di dollari, ovvero 0,66 dollari per azione.I ricavi netti annuali sono stati di 2.515 milioni di dollari e i ricavi operativi sono stati di 2.440 milioni di dollari per l'2023. La perdita netta è stata di 75 milioni di dollari, o 0,90 dollari per azione, mentre l'utile netto rettificato è stato di 75 milioni di dollari, ovvero 0,77 dollari per azione."I risultati del quarto trimestre di Lazard rappresentano un ottimo finale per un anno impegnativo e siamo soddisfatti del nostro slancio in avanti mentre attuiamo la nostra strategia di crescita a lungo termine - ha affermato il- Stiamo conquistando sempre più nuovi mandati di clienti in tutta la nostra attività e siamo ben posizionati per servire i clienti mentre considerano le opportunità economiche e i rischi geopolitici negli anni a venire".Per il quarto trimestre del 2023, isono stati di 477 milioni di dollari, il 18% in più rispetto al quarto trimestre del 2022. Per l'intero anno 2023, sono stati di 1.357 milioni di dollari, il 18% in meno rispetto al 2022.