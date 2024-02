Wall Street in rialzo dopo sell-off innescato dalla Fed, occhi a trimestrali

abrdn

(Teleborsa) -, dopo il netto sell-off della seduta precedente, in concomitanza della, in quanto la banca centrale statunitense ha deluso le speranze degli investitori di tagli anticipati dei tassi di interesse.Durante la conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha osservato che una riduzione del costo del denaro già a marzo non era il suo scenario base, nonostante i crescenti segnali di raffreddamento dell'inflazione. Invece, Powell e altri funzionari della Fed hanno affermato di volerprima di prendere in considerazione la possibilità di ridurre i tassi."Il, e avverte che prima di allentare la politica monetaria sarà necessario raggiungere un maggiore livello di fiducia nella possibilità di un ritorno dell'inflazione verso l'obiettivo - ha commentato James McCann, vicecapo economista di- Una delusione per coloro che sul mercato scommettono su un primo taglio a marzo. Ad ogni modo, la porta non è del tutto chiusa a una rapida svolta nella politica monetaria, poiché la FED ha segnalato che, nel caso in cui i dati economici iniziassero a deteriorarsi, si potrebbe ricorrere a un aggiustamento in tempi brevi".I mercati hanno quindidi 25 punti base all'inizio della primavera. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 37% per un taglio di almeno 25 punti base a marzo, in diminuzione rispetto al 48% di una settimana fa e al 73% di un mese fa.Il focus rimane ora sulla, con i titoli tecnologici a mega capitalizzazioneche rilasceranno i dati dopo la chiusura del mercato di giovedì.Tra leha registrato un quarto trimestre oltre le attese grazie al farmaco Keytruda,ha comunicato vendite e utili in leggero aumento nel quarto trimestre 2023,ha rivisto la guidance dopo un terzo trimestre con ricavi in aumento,ha detto che il free cash flow rimarrà negativo anche in questo esercizio.Sul, le richieste di sussidi di disoccupazione sono salite a 224 mila unità nell'ultima settimana, nel 4° trimestre del 2023 la produttività del settore non agricolo è cresciuta , e a gennaio sono aumentati i licenziamenti.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,15% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.870 punti. Poco sopra la parità il(+0,57%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,62%).