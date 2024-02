Grandi corporate, con Weagle arriva l’AI privata On-Premises

(Teleborsa) -i, garantendo così un livello superiore di privacy e sicurezzè tra le prime aziende nel mondo a offrire un’AI privata On-Premises.All’interno delle strutture aziendali, infatti, sta crescendo un interesse per le implementazioni On-Premises di AI, focalizzate sulla governance di questi strumenti in azienda. Cosìla startup tecnologica nata a Milano, si posiziona come una delle tecnologie di punta per il mondo enterprise, una soluzione fondamentale soprattutto per le grandi corporations come banche, mondo finanziario, energy, pharma e manufacturing.La preoccupazione degli esperti di sicurezza e Informationle, riguarda l’eventuale rischio di integrare l’utilizzo di tecnologie senza controllo e di cedere tutta l’expertise aziendale, dato che i database delle aziende di AI raccolgono tutti i dati sensibili aziendali riguardo a domande e upload di documenti critici, cercando di creare il più grande database enterprise mondiale.Proprio in tale contesto,rappresenta una scelta strategica per le corporate che cercano di bilanciare l'innovazione tecnologica con la sicurezza e il controllo sui dati. Sebbene ci siano sfide da affrontare, i vantaggi in termini di sicurezza e personalizzazione possono posizionare le imprese su una traiettoria diWeagle - spiega la nota - "lavora già da diverso tempo verso questa direzione, e al momento sta facendo testare la sua tecnologia a decine di big corporations italiane ed estere, per presentare sul mercato nel giro di 60 giorni una tecnologia unica di security in ambito AI. Per i prossimi mesi, pertanto, è possibile testare tale tecnologia in anteprima".