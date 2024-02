Foxconn, a gennaio ricavi in calo del 20,9% a/a

(Teleborsa) -, il più grande produttore di elettronica a contratto del mondo e il più grande assemblatore di iPhone di Apple, ha registrato unpari a 522,1 miliardi di dollari taiwanesi (circa 15,4 miliardi di euro) a2024, in aumento del 13,48% su base mensile ma in calo del 20,93% su base annua. È stato il secondo dato più alto per lo stesso periodo (gennaio 2023 si è classificato al primo posto con 660,4 miliardi di dollari taiwanesi)."Le operazioni complessive neldel 2024 stanno gradualmente entrando nella tradizionale stagione non di punta e si prevede che la performance stagionale sarà simile a quella degli ultimi tre anni - si legge in una nota - Nel primo trimestre del 2023, quando le fabbriche hanno ripreso la normale attività in seguito alla pandemia, l'aumento delle spedizioni ha portato a una. Si prevede che le prospettive per il primo trimestre di quest'anno diminuiranno su base annua".