Novo Holdings acquisirà Catalent per 16,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, la società madre di(colosso danese attivo in campo sanitario),, società statunitense specializzata in servizi di outsourcing farmaceutico, in una transazione interamente in contanti che valuta Catalent asulla base dell'enterprise value.Novo Holdings acquisirà tutte le azioni in circolazione di Catalent perin contanti. Si tratta di un premio del 16,5% rispetto al prezzo di chiusura del 2 febbraio 2024 e un premio del 39,1% rispetto al prezzo di chiusura del 28 agosto 2023, quando il CdA di Catalent ha annunciato una revisione delle attività, della strategia e delle operazioni di Catalent.Degli oltre 50 siti globali di Catalent,di riempimento-finitura Catalent e le relative attività acquisite nella fusione a Novo Nordisk, in cui Novo Holdings ha una partecipazione di controllo. Questi tre siti si trovano ad Anagni, Italia; Bloomington, Indiana, Stati Uniti; e Bruxelles, Belgio. Novo Nordisk acquisirà i tre siti produttivi per un pagamento anticipato diNovo Holdings prevede che la fusione si concluderà, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte degli azionisti di Catalent e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative. Elliott Investment Management, un importante investitore in Catalent, ha detto di sostenere l'accordo. Dopo la conclusione della fusione, le azioni di Catalent non saranno più quotate alla Borsa di New York.