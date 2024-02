Banca Cesare Ponti (gruppo BPER), nel 2023 utile di 2,9 milioni di euro

BPER

(Teleborsa) -(appartenente al gruppo) ha chiuso ilcon unpari a 2,9 milioni di euro. La redditività operativa ammonta a 15,5 milioni di euro, rispetto ai 12,9 milioni di euro del 2022; in dettaglio, il margine di interesse ammonta a 8,8 milioni di euro, dato raddoppiato rispetto ai 4,4 milioni di euro del 2022, mentre le commissioni sono pari a 10,2 milioni di euro, rispetto ai 5,7 milioni di euro dello scorso anno."Siamoper la dinamica dei rapporti con la clientela della banca, che ha comportato buoni risultati in termini di raccolta indiretta, con tutti gli aggregati che si sono mossi in direzione positiva - ha commentato l'- L'integrazione nell'ultimo trimestre dell'anno di Optima SIM, in linea con le previsioni del piano industriale di concentrare in Banca Cesare Ponti tutta l'attività d'investimento del gruppo riferita alle gestioni patrimoniali e ai servizi di advisory, è avvenuta con successo; ciò ha permesso di chiudere il 2023 con una raccolta netta sulle gestioni patrimoniali di quasi 600 milioni di euro"."Il risultato conseguito fornisce ilnella prosecuzione del percorso di valorizzazione della banca come motore dell'attività di Private Banking e Wealth Management del gruppo, tracciato nel piano industriale di BPER", ha aggiunto.La(debiti verso clientela, titoli in circolazione e passività finanziarie designate al fair value) si attesta a 257,8 milioni di euro, in diminuzione del 10,9% per il forte impulso, nell'anno, verso soluzioni di risparmio amministrato e, soprattutto, gestito.