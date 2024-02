HERA si aggiudica 7 lotti della gara per il Servizio a Tutele Graduali

Gruppo Hera

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Hera Comm,(il massimo consentito sui 26 complessivi) nellaindetta dall’Acquirente Unicodei clienti domestici non vulnerabili.Un risultato che determinaa partire, in 37 province italiane e segna un passo significativo verso l'obiettivo previsto nel Piano industriale al 2027. In particolare, la multiutility andrà a rin diverse regioni italiane -- consolidando la propria posizione di terzo operatore nel panorama nazionale., Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, ha dichiarato "questo risultato rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di sviluppo dei nostri servizi commerciali e un tassello importante del nuovo Piano industriale appena presentato. La consolidata esperienza maturata in oltre vent’anni nel settore energy ci consentirà di offrire anche ai nuovi clienti la professionalità delle nostre strutture commerciali, fortemente radicate anche nella maggior parte delle province assegnate dalla gara"."Già oggi ai nostri clienti garantiamo la fornitura di energia elettrica rinnovabile certificata e la compensazione delle emissioni di gas serra derivanti dal consumo di gas naturale - aggiunge, Amministratore Delegato di Hera Comm - E continueremo a sviluppare nuove offerte commerciali a valore aggiunto e servizi per il risparmio energetico, soluzioni digitali e tecnologie innovative, con l’obiettivo di personalizzare sempre più l’esperienza dei nostri clienti, contribuire alla crescita sostenibile del settore e alla transizione energetica del Paese".