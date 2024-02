A2A: riconosciute le performance della strategia Esg

A2A

(Teleborsa) - Per il terzo anno consecutivo l’impegno diper lae` stato riconosciuto a livello globale con l’inclusione nello "", il report annuale redatto dall’agenzia di rating Standard & Poor’s che evidenzia le aziende leader nel mondo per le loro pratiche di sostenibilita`. Nel settore delle Multiutilities, il Gruppo - guidato dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini -tra i 59 peers analizzati.Sono inoltre stati diffusi i risultati dei questionari, organizzazione non-profit internazionale che rendiconta le performance delle aziende nel campo della sostenibilita` ambientale. Le valutazioni ottenute confermano l’impegno del Gruppo nel processo di decarbonizzazione del Paese, con il conseguimento del punteggio B (scala A-F) nel questionario Climate Change, nonostante le sfide legate agli scenari energetici nazionali ed europei del 2022, e la conferma del rating A- in ambito Water, grazie ai progetti per la riduzione delle perdite idriche e ottimizzazione della rete."Questi riconoscimenti confermano la validita` della nostra strategia industriale, nella quale i criteri ESG sono trasversali a tutti i business di A2A – dichiara– Siamo orgogliosi di questi risultati, nonostante il contesto sfidante con cui ci confrontiamo, a testimonianza del nostro impegno nel comunicare in modo chiaro ed esaustivo le performance del Gruppo rispetto alle tematiche ambientali e sociali verso tutti i nostri stakeholder".