BPER, Montani: risultati ben oltre la favorevole congiuntura del sistema bancario

(Teleborsa) -ha conseguito nel 2023 ", che vanno. E quando dico ben oltre, voglio dire che a differenza delle altre banche noi ci siamo trovati in questi due anni-due anni e mezzo di lavoro a portare avanti lo sviluppo dei risultati mentre abbiamo portato a termine operazioni di M&A importanti". Lo ha affermato l'AD di, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 Montani ha ricordato che il gruppo ha988 sportelli, 2,5 milioni di clienti, 8.400 dipendenti, 150 miliardi di masse intermediate."Abbiamo, ne siamo orgogliosi e ringrazio tutta la struttura - sia centrale che sul territorio - che ci ha sorretto con tutta la clientela", ha detto l'AD."I risultati sono stati in incremento in ogni comparto e, uniti alla solida posizione patrimoniale, ci permettono di pagare un dividendo di 30 centesimi, che corrisponde a un", ha aggiunto.