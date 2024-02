Mercato americano positivo con focus sulle trimestrali, crolla Snap

Ford Motor

(Teleborsa) -, con. Tra i titoli sotto osservazione ci sono, dopo che la casa automobilistica ha aumentato il dividendo del primo trimestre e ha deciso di ridurre gli investimenti in nuova capacità per veicoli elettrici in perdita, e, che ha registrato una trimestrale deludente per la difficoltà di competere con i rivali più grandi per i ricavi pubblicitari digitali.Tra le altre società che hannoha previsto profitti core migliori delle attese nel primo trimestre,ha peggiorato la guidance nonostante una trimestrale oltre le attese, eha segnalato un utile in calo nel quarto trimestre ma un AUM in crescita.Sul, è aumentato il deficit commerciale americano nel mese di dicembre 2023, mentre le richieste di mutui settimanali sono tornate a crescere nell'ultima settimana.Per quanto riguarda la, la presidente della Fed di Clevelandha affermato che le prospettive incerte sull’inflazione hanno offuscato i tempi per potenziali tagli dei tassi, mentre il presidente della Fed di Minneapolisha sostenuto che la lotta della banca centrale per domare l’elevata inflazione "non è ancora terminata".Guardando aidel listino USA, ilche sta mettendo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.976 punti. In frazionale progresso il(+0,53%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,46%).