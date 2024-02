ConocoPhillips prevede di restituire 9 miliardi di dollari agli azionisti nel 2024

ConocoPhillips

(Teleborsa) -, una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, ha chiuso il2023 con unpari a 3,0 miliardi di dollari, o 2,52 dollari per azione, rispetto agli utili del quarto trimestre 2022 di 3,2 miliardi di dollari, o 2,61 dollari per azione. Escludendo le voci straordinarie, glisono stati di 2,9 miliardi di dollari, o 2,40 dollari per azione (rispetto alla stima media degli analisti di 2,09 dollari, secondo i dati LSEG), rispetto agli utili rettificati del quarto trimestre 2022 di 3,4 miliardi di dollari, o 2,71 dollari per azione.Gli utili per l'sono stati di 11,0 miliardi di dollari, o 9,06 dollari per azione, rispetto agli utili per l'intero anno 2022 di 18,7 miliardi di dollari, o 14,57 dollari per azione. Escludendo le voci speciali, gli utili rettificati per l'intero anno 2023 sono stati di 10,6 miliardi di dollari o 8,77 dollari per azione, rispetto agli utili rettificati per l'intero anno 2022 di 17,3 miliardi di dollari, o 13,52 dollari per azione."Durante il 2023, ConocoPhillips ha continuato a dimostrare, mettendo in pratica la nostra proposta di valore incentrata sui rendimenti - ha affermato il- Abbiamo raggiunto una produzione record, raggiunto diversi traguardi chiave nelle nostre operazioni globali e restituito 11 miliardi di dollari agli azionisti. Abbiamo inoltre continuato a rafforzare il nostro portafoglio acquisendo opportunisticamente il restante 50% di Surmont, raggiungendo una decisione finale di investimento sul progetto Willow in Alaska e portando avanti ulteriormente la nostra strategia globale sul GNL"."Rimaniamo impegnati nel nostro triplice mandato di soddisfare in modo responsabile e affidabile la domanda del percorso di transizione energetica, fornire rendimenti competitivi sul capitale e raggiungere la nostra ambizione di zero emissioni operative nette - ha aggiunto - Il nostro, consentendoci di iniziare l'anno con un obiettivo di return of capital di 9 miliardi di dollari".