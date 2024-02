Punta al rialzo la performance dei mercati europei

Nexi

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dove si distinguesulla scia dei conti della società di pagamenti olandese Ayden. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,07%.Intanto, sul fronte banche centrali, la BCE nel bollettino economico ha confermato che l’inflazione di fondo sta diminuendo, ma che i tassi resteranno su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario e che le decisioni dipenderanno dai dati. Il capo economista, nel suo intervento a un convegno a Washington ha detto che l'inflazione può calare più rapidamente del previsto. In questa fase, la politica monetaria "deve bilanciare attentamente il rischio di eccessiva restrizione, mantenendo i tassi troppo alti per troppo tempo, con quello di muoversi prematuramente dalla posizione di attesa che abbiamo adottato fin da settembre".Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,83%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,44%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,71%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 33.199 punti.A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,5 miliardi di euro, in calo del 7,94%, rispetto ai 2,72 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,56 miliardi di azioni, rispetto ai 0,67 miliardi precedenti.A fronte dei 554 titoli trattati sulla piazza milanese, 267 azioni hanno chiuso in calo, mentre 242 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 45 azioni del listino italiano.Tra idi Milano, in evidenza(+3,54%),(+3,49%),(+2,55%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,54% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti di bilancio.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,23%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,17%.Tra i(+3,90%),(+3,77%),(+2,82%) e(+2,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,90%.scende del 3,42%.Calo deciso per, che segna un -3,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,76%.