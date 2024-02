STAR7, ricavi 2023 balzano a 104 milioni di euro

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha chiuso ilconpari a circa 104 milioni di euro, registrando un incremento di circa il 25% rispetto al livello di 83,3 milioni di euro dell'esercizio 2022. Si conferma, anche nella seconda parte dell'anno, la positiva dinamica già osservata nel primo semestre e che aveva portato ad un fatturato consolidato al 30 giugno 2023 di 50,9 milioni di euro."Il 2023 testimonia, ancora una volta, la capacità di STAR7 di crescere a tassi a doppia cifra, indipendentemente dai cicli economici: un percorso di sviluppo ininterrotto, dal 2000 a oggi, che si fonda su una coerente attuazione del disegno strategico - ha commentato l'- Nel tempo abbiamo infatti conquistato una, andando a intercettare le più attraenti opportunità di crescita nei diversi mercati, e assunto un profilo sempre più focalizzato su quella parte del business dell'informazione di prodotto che è a monte nella catena del valore"."Da questo punto di vista, l'operazione del Gruppo CAAR non soltanto ha impresso un netto impulso ai nostri ricavi, permettendoci di superare con slancio la soglia del 100 milioni di euro, ma ci consolida anche come player di riferimento nel settore dell'ingegneria - ha aggiunto - Leci consentono di ampliare la nostra conoscenza del prodotto e di aumentare significativamente il valore dell'offerta dei nostri servizi. Tutto questo si traduce in una sinergia di cui beneficiano tutte le nostre Service Line"."Nel 2023 - ha proseguito l'AD - il nostro impegno non è stato concentrato solo sul versante della crescita. Ci è chiaro, infatti, che la vera partita per STAR7 si gioca sul fronte dei margini. Il processo di razionalizzazione dei costi che l'integrazione di CAAR ha richiesto si sta attualmente completando con pieno successo. Questo ci consentirà,compiuto nel corso del 2023".