Under Armour, utili trimestrali sopra attese ma calano ricavi

(Teleborsa) - Scambia al rialzo la prestazione di, che mostra una variazione percentuale dell'1,10%.L'azienda di abbigliamento sportivo ha registrato un(EPS) di 0,19 dollari, nel terzo trimestre, superiore ai 0,11 dollari stimati dagli analisti.Deludono, tuttavia, iche si attestano a 1,5 miliardi di dollari, in frenata del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Per il 2024 Under Armour prevede ricavi in calo tra il 3% e il 4%, sopra le stime precedenti (2%-4%) e un utile per azione tra i 57 e i 59 centesimi, contro attese per 49 centesimi su ricavi in calo del 2,9%."Siamo riusciti a ottenere unafinanziari annuali", ha dichiarato"Siamo impegnati a riposizionare Under Armour per una traiettoria di crescita dei ricavi più forte e una maggiore generazione di valore in futuro".Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,537 USD. Prima resistenza a 8,197. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,243.