Pinterest crolla dopo la trimestrale, guidance debole

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,78%.La società di San Francisco ha chiuso il quarto trimestre con utili in aumento a 201,2 milioni, (29 centesimi) da 17,5 milioni di dollari (pari a 3 centesimi per azione). Su base rettificata l' EPS si è attestato a 53 centesimi, contro i 52 centesimi del consensus.sono saliti del 12% a 981,3 milioni, al di sotto dei 991 milioni stimati dagli analisti.Quanto alladell'esercizio 2024, Pinterest si attende ricavi compresi tra 690 e 705 milioni di dollari, rispetto ai 702 milioni del mercato.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,32 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,78. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,87.