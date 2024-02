REWAY GROUP: per MGA lavori per 33 milioni di euro per il risanamento di viadotti autostradali nel Centro Italia

(Teleborsa) -. (EGM: RWY), il piu` grande operatore italiano nel settore delnonche´ l’unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria (la "Societa`" o "Reway Group"), comunica che la propria societa` controllata M.G.A. S.r.l. - Manutenzioni Generali Autostrade (di seguito "MGA"), specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, si e` aggiudicata, nell’ambito di un consorzio guidato dal Gruppo Webuild, unaper il risanamento strutturale di viadotti autostradali nel Centro Italia.I lavori verranno eseguiti nell’ambito della commessa per la messa in sicurezza sismica di quattro viadotti dell’, assegnata al consorzio guidato dal Gruppo Webuild e partecipato da MGA e da SPIC.La commessa, del valore complessivo di 131 milioni di euro, verra` ripartita tra i membri del consorzio, prevedendo per MGA una quota del 25% (circa 33 milioni di euro), per la capofila Cossi Costruzioni, appartenente al Gruppo Webuild, una quota del 60% e per il partner SPIC una quota del 15%. Nell’ambito dell’intervento, MGA si occupera` del risanamento strutturale delle pile, delle spalle e delle fondazioni dei viadotti ed impieghera` circa 80 addetti e la propria flotta di mezzi e attrezzature tecnologicamente avanzati.I ldell’autostrada A25 sono parte integrante del programma "Strade Sicure" e sono finanziati con le risorse del PNC, piano di investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il nuovo contratto consolida ulteriormente la posizione di leadership in Italia del Gruppo Reway nell’ambito del risanamento di opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie) nel settore stradale e autostradale."Questa nuova commessa consolida il percorso di crescita del Gruppo Reway nel suo storico core business del rispristino delle infrastrutture stradali e autostradali", ha commentato"Siamo felici di poter lavorare insieme a partner di indiscusso valore come Cossi Costruzioni del Gruppo Webuild, con cui stiamo realizzando importanti interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione di tratte della rete autostradale italiana, e SPIC. Con oltre 500 addetti e un parco mezzi capace di realizzare la totalita` degli interventi di risanamento di ponti, viadotti e gallerie, Reway Group e` pronta a giocare un ruolo da protagonista nei numerosi progetti di investimento in programma sulle infrastrutture del Paese", ha concluso Luccini.