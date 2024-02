Sella cresce nel 2023, utile oltre 107 milioni

(Teleborsa) - I risultati al 31 dicembre 2023 approvati oggi dal Consiglio d’amministrazione della capogruppoHolding si sono chiusi con un, in crescita rispetto ai 91,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile consolidato comprensivo della componente di pertinenza dei soci terzi, presenti nell’azionariato di diverse società del gruppo anche a supporto dello sviluppo strategico delle loro attività di business, si è attestato a 149 milioni di euro (era stato pari a 109,5 milioni di euro a fine 2022).Il, a testimonianza del significativo miglioramento a livello industriale, si è attestato a 314,6 milioni di euro (+30%) grazie ad una crescita del margine di intermediazione nettamente superiore a quella dei costi. Rispetto allo scorso anno si sono registrati un maggior costo del rischio di credito (passato da 37 bps di fine 2022 a 39 bps) e alcune svalutazioni su partecipazioni a patrimonio netto.La fiducia dei clienti ha determinato un risultato eccellente della raccolta netta globale, positiva per 5,3 miliardi di euro. La raccolta globale al valore di mercato è cresciuta quindi del 16,1% rispetto alla fine dell’anno precedente attestandosi a 56,5 miliardi di euro. Su tale crescita ha inciso anche l’incremento del valore complessivo degli investimenti dei clienti in raccolta indiretta per 2,5 miliardi di euro dovuta all’effetto corsi. La raccolta diretta è cresciuta dell’8,5% raggiungendo i 18 miliardi di euro. Crescono anche gli impieghi che sono saliti del 4,9% a 11 miliardi di euro, testimoniando una elevata capacità di supporto alle attività di famiglie e imprese.Significativa la crescita del margine di intermediazione, che per la prima volta ha superato il miliardo di euro, con un incremento rispetto alla fine dell’anno precedente del 18,2%, attestandosi a 1,015 miliardi di euro. Ciò ha consentito al gruppo di proseguire gli investimenti, le iniziative di sviluppo e la crescita dell’organico. I ricavi netti da servizi sono aumentati del 6,5% a 434,6 milioni di euro e il margine di interesse del 49% a 534,3 milioni di euro, grazie prevalentemente alla componente commerciale e alla dinamica dei tassi di interesse. Il buon andamento è evidenziato anche dal costante aumento delle quote di mercato. Il risultato netto dell’attività finanziaria si è ridotto a 46,6 milioni di euro (-49,7% principalmente per effetto delle operazioni non ricorrenti dello scorso anno di cessione di titoli e di crediti fiscali a terzi).Si conferma ottima la qualità del credito. L’Npl Ratio netto è diminuito all’1,6% (era 1,8%), mentre quello lordo è sceso al 3% (era 3,5%). Il costo del rischio di credito si è attestato a 39 bps (era 37 bps a fine 2022). Il tasso di copertura sulle sofferenze si è attestato al 64,8% (era 65,7%), quello sui crediti deteriorati al 48,8% (era 49,5%), in lieve flessione per via principalmente di alcune cessioni di sofferenze con un elevato grado di copertura e una maggiore presenza di crediti garantiti. Il Texas Ratio è stato pari a 22,7% (era 27,2%).Il gruppo ha ulteriormente rafforzato l’elevata solidità patrimoniale, ampiamente superiore agli standard richiesti. Il Cet1 è risultato pari al 13,36% e il Total Capital Ratio al 15,47% (erano rispettivamente 13,21% e 15,12% a fine 2022). Migliorati e ampiamente superiori ai limiti minimi previsti anche gli indicatori di liquidità: LCR al 230,83% e NSFR al 142,90% (erano 166,72% e 132,76% a fine 2022; la soglia richiesta per entrambi è 100%).Banca Sella ha chiuso il 2023 con risultati molto positivi, registrando un utile netto di 157,3 milioni di euro, in significativa crescita rispetto ai 73,3 milioni di euro dell’anno precedente. Il Roe della banca si è attestato al 18,4% rispetto al 9,1% di fine 2022. Ulteriormente rafforzata la tradizionale solidità patrimoniale, con il Cet1 al 19,27% e il Total Capital Ratio al 21,78% (erano 18,63% e 21,16%). Molto positivi anche gli indicatori relativi alla liquidità che si attestano ampiamente sopra i limiti previsti: l’indice LCR è pari a 265,17%, mentre l’indice NSFR è pari a 159,79% (per entrambi i limiti minimi previsti sono pari al 100%).La raccolta globale al valore di mercato si è attestata a 35,4 miliardi di euro, con un incremento del 12,2%, mentre la raccolta netta globale è stata positiva per 2,6 miliardi di euro. La raccolta diretta è cresciuta del 13% a 14,9 miliardi di euro. Gli impieghi a supporto delle attività di famiglie e imprese sono aumentati del 3,7% raggiungendo i 9,4 miliardi di euro. Gli indici di qualità del credito rimangono su livelli eccellenti: il costo del rischio di credito è stato pari a 26 bps (era 22 bps). L’Npl Ratio netto è sceso all’1,5% (era 1,7%) e l’Npl Ratio lordo al 2,7% (era 3,1%). L’indice Texas Ratio è migliorato al 23,7% (era 30,8%).Il Consiglio d’amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 7,06 centesimi per azione, in crescita del 60,82% rispetto al 2022, per un ammontare complessivo di 47,193 milioni di euro corrispondente ad un payout ratio del 30%.