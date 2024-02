Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che scontano una risalita dei rendimenti dei bond, dopo che sono scemate le scommesse di un taglio anticipato die tassi a marzo. L'andamento debole del mercato oscura anche i buoni risultati giunti dal fronte societario.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,077. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 76,53 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +159 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,19%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 31.089 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 33.224 punti, sui livelli della vigilia.Pressoché invariato il(+0,03%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il(0%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 7,69%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,83%.Decolla, con un importante progresso dell'1,55%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,44%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,49%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+13,42%),(+3,18%),(+2,47%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,53%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.In luce, con un ampio progresso dell'1,82%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3,7%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -1,3%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. -2,9%).