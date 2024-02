Chiusa Tokyo e le piazze cinesi per festività

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La settimana finanziaria in Asia si apre con vari listini azionari chiusi, come la borsa di, per festività nazionale, mentre le piazze di Hong Kong, Shanghai e della Corea del Sud festeggiano il Capodanno lunare.Tra le altre piazze che sono in contrattazione e, come di consueto, chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove in calocon una flessione dello 0,38; come pure,cede lo 0,31%.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dell'1,09%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,72%, mentre il rendimento deltratta 2,46%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. -0,7%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1,8%; preced. -0,9%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,7%).