Banca Progetto, utile 2023 sale a 71,9 milioni di euro

(Teleborsa) -, specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha chiuso il 2023 con unpari a 71,9 milioni di euro, in crescita del 38,3% rispetto ai 52 milioni di euro a fine 2022."Nel 2023 la Banca ha consolidato il suo percorso di crescita, superando gli 8,5 miliardi di totale attivo, di cui oltre 7 miliardi dedicati alle piccole e medie imprese - ha commentato l'- Credibilità e fiducia nei nostri confronti sono confermate tanto dagli investitori istituzionali quanto dai risparmiatori privati che, congiuntamente, ci hanno consentito di incrementare la raccolta da impiegare a sostegno dei nostri clienti".I risultati dell'esercizio 2023 evidenziano unpari a 8,5 miliardi di euro e unal 17,4%, che si confrontano rispettivamente con un totale attivo di euro 6,7 miliardi di euro, un CET 1 Ratio del 17,2% registrati a fine 2022. Ilè pari allo 0,9% (0,7% al 31 dicembre 2022), con un net NPE ratio di circa il 2,3% (2,1% a fine 2022). Ilal netto degli elementi non ricorrenti è pari al 30% circa, in miglioramento rispetto al 34% registrato al 31 dicembre 2022.alle imprese sotto forma di finanziamenti a medio-lungo termine, pari a 2,8 miliardi di euro nel corso del 2023, confermano il trend di crescita strutturale della banca. Nel corso del 2023 è proseguito il forte sviluppo dell'delle PMI, con volumi pari a 196 milioni di euro, rispetto ai 97 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (+100% a/a). La nuova linea di, lanciata nel corso del primo semestre 2023, ha registrato volumi (turnover) complessivi per 194 milioni di euro.Lain Italia, Germania, Spagna e Olanda si attesta a circa 5,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, in crescita del 20% rispetto ai 4,4 miliardi di euro a fine 2022.