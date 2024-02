Piazza Affari in ribasso come il resto dell'Europa, spicca Pirelli

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in attesa della diffusione dell'di gennaio (le previsioni sono per una crescita di +0,2% m/m e del +2,9% a/a). L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,43%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +157 punti base, con ilche si posiziona al 3,90%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,39%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 33.468 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,58%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,63%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,56% (in scia al rally a Parigi di, dopo i conti positivi e l'annuncio di un nuovo buyback).avanza dello 0,88%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,23%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,43%.del FTSE MidCap,(+6,62%),(+3,03%),(+1,81%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,55%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,17%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,28%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.