CNH Industrial, Wine: contesto più difficile nel quarto trimestre, avanti su riduzione costi

(Teleborsa) - Nonostante "un contesto più difficile nel quarto trimestre per i mercati finali", la società ha comunque messo a segno risultati "record" sull'utile netto dell'anno, grazie anche al "contributo della riduzione dei costi e di un'esecuzione commerciale disciplinata che hanno favorito l'espansione dei margini".Lo ha detto l', durante la conference call a commento dei risultati del quarto trimestre e dell'intero 2023 , sottolineando che la società potrà performare bene nell'anno in corso anche in caso di un rallentamento del settore.Wine ha aggiunto che che la società è "più avanti rispetto al resto dell'industria in termini di vendite retail sia nel settore Agricoltura sia in quello Costruzioni'. Stiamo vedendo i risultati della strategia di riduzione dei costi - ha spiegato - "un fronte su cui la società continuerà a essere aggressiva anche in futuro".L'AD ha espresso "un'enorme fiducia nella capacità di CNH di creare, indipendentemente dalle condizioni di mercato, un futuro brillante per la società, i clienti e i concessionari".