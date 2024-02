Continental, Standard Ethics conferma il rating ESG

Continental

(Teleborsa) -ha confermato il, multinazionale tedesca che serve l'industria automobilistica (produce e commercializza prodotti per veicoli ed autocarri come sistemi di stabilità e di frenata, sistemi di sicurezza, telai, pneumatici, ammortizzatori ed altri accessori). Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti di Standard Ethics rilevano lae l'adozione del Code of Ethics for Artificial Intelligence. Si apprezzano obbiettivi socio-ambientali di medio-lungo termine aderenti alle linee guida condivise su scala internazionale. La rendicontazione di sostenibilità è effettuata secondo gli standard.Sussistonocome una più equa ripartizione di genere all'interno dell'organo apicale e nella reperibilità e pubblicazione di policy ESG a copertura di tematiche come, ad esempio, la diversità e l'inclusione.